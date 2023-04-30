«Атлетико» на выезде разгромил «Вальядолид» в матче Ла Лиги

«Атлетико» на выезде оказался сильнее «Вальядолида» в матче 32-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу мадридского клуба.

В составе победителей отличились Науэль Молина, Хосе Мария Хименес, Альваро Мората и Мемфис Депай. Хозяева ответили забитыми мячами в исполнении Кайла Ларина и Серхио Эскудеро. Кроме того, автоголом в отрицательном ключе отличился Хоакин Фернандес.

Таким образом, команда Диего Симеоне с 66 очками осталась на третьей позиции турнирной таблицы Ла Лиги. Подопечные Пауло Пеццолано находятся на 15-й строчке, имея в своем активе 35 очков.

В следующем туре «Атлетико» примет дома «Калис» (3 мая), а «Вальядолид» отправится в гости к «Райо Вальекано» (4 мая).

Чемпионат Испании

32-й тур

«Вальядолид» – «Атлетико» – 2:5 (1:3)

Голы: Ларин, 42 (с пенальти). Эскудеро, 74 – Молина, 20, Хименес, 24, Мората, 38, Х. Фернандес, 86 (в свои ворота) Депай, 90.