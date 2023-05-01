Шалимов уверен, что арбитр помешал «Ростову» обыграть «Спартак»

Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов подвел итоги матча 25-го тура чемпионата России, в котором «Ростов» сыграл вничью со «Спартаком» (1:1).

«Было заметно, что «Спартак» не понимал, каким образом завязать игру. Они блекло играли в атаке, прессинг не давал результата, хотя «Ростов» достаточно рискованная команда. Однако после пропущенного гола на поле вышли футболисты высокого роста и московский клуб стал играть навесами в штрафную и в этот отрезок чемпионата это приносит результат. В матче было много спорных эпизодов. Если бы судья фиксировал фолы там, где они были, «Ростов» удержал бы победу. Раз Онопко спорит с Левникомым, это значит многое», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Добавим, что в данный момент «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков после 25 матчей. «Спартак» располагается на третьей строчке, имея в своем активе 49 очков.