ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Шалимов уверен, что арбитр помешал «Ростову» обыграть «Спартак»

По мнению 54-летнего специалиста, судья повлиял на исход игры.
01 мая 2023 12:11
автор: Глеб Шевяков

Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов подвел итоги матча 25-го тура чемпионата России, в котором «Ростов» сыграл вничью со «Спартаком» (1:1).

«Было заметно, что «Спартак» не понимал, каким образом завязать игру. Они блекло играли в атаке, прессинг не давал результата, хотя «Ростов» достаточно рискованная команда. Однако после пропущенного гола на поле вышли футболисты высокого роста и московский клуб стал играть навесами в штрафную и в этот отрезок чемпионата это приносит результат. В матче было много спорных эпизодов. Если бы судья фиксировал фолы там, где они были, «Ростов» удержал бы победу. Раз Онопко спорит с Левникомым, это значит многое», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Добавим, что в данный момент «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков после 25 матчей. «Спартак» располагается на третьей строчке, имея в своем активе 49 очков.

источник: «РБ-Спорт»
Малком заявил, что постарается побить рекорд Веретенникова по голам в РПЛ
В данный момент на счету бразильца 22 забитых мяча в нынешнем сезоне. До повторения рекорда остается три гола.
01.05.2023 12:57
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Соболев высказался о возможном уходе из «Спартака» ради выступлений в Европе
Действующее соглашение нападающего с красно-белыми рассчитано до конца сезона-2025/26.
01.05.2023 12:48
Футбол
автор: Сергей Иванов
Дзюба, Малком и Клаудиньо оказались в символической сборной 25-го тура РПЛ по версии WhoScored
Дзюба, Малком и Клаудиньо оказались в символической сборной 25-го тура РПЛ по версии WhoScored
В список попали четыре игрока «Зенита».
01.05.2023 12:27
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Шалимов уверен, что арбитр помешал «Ростову» обыграть «Спартак»
По мнению 54-летнего специалиста, судья повлиял на исход игры.
01.05.2023 12:11
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Иванов рассудит ответную игру «Урала» и ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка России
Иванов рассудит ответную игру «Урала» и ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка России
Артем Чистяков назначен на матч низшей сетки турнира – «Краснодар» – «Акрон».
01.05.2023 11:56
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Генич возмутился количеству пенальти в пользу «Ростова»
Российский журналист посоветовал «желто-синим» воздержаться от критики судейства в матче со «Спартаком».
01.05.2023 11:10
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Нападающий «Спартака» Николсон оказался в сфере интересов европейских команд 
Ямайский футболист выступает за московский клуб с января 2022 года.
01.05.2023 10:42
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Агент Головина прокомментировал интерес к россиянину со стороны дортмундской «Боруссии»
Агент Головина прокомментировал интерес к россиянину со стороны дортмундской «Боруссии»
Футболист остался в «Монако».
01.05.2023 10:40
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Локомотив» планирует подписывать российских футболистов на трансферном рынке  
Со слов Юрия Нагорных, в московском клубе хотят видеть лучших молодых игроков страны. 
01.05.2023 10:28
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика