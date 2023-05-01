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Газзаев считает, что «Спартаку» помогали в ретро-матче против сталинградского «Динамо»

Красно-белые победили со счетом 2:0.
01 мая 2023 22:29
автор: Степан Шереметьев

Известный российский тренер Валерий Газзаев, возглавлявший сталинградское «Динамо», отреагировал на поражение своих подопечных в ретро-матче против легенд московского «Спартака».

«Я думаю, если бы судья еще… Все‑таки это праздник, голы мы пропустили из офсайда. Николаев вроде хороший судья… Ну, «Спартаку» все время помогают (смеется)», - приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Встреча, проходившая в Волгограде в присутствии 36640 зрителей и посвященная освобождению Сталинграда в Великую Отечественную войну, завершилась победой красно-белых со счетом 2:0. Голы забили Роман Павлюченко и Александр Самедов.

Кроме них, в составе «Спартака» на поле вышли такие легенды клуба, как Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Дмитрий Парфенов, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Тихонов, Александр Мостовой и другие. Тренером команды выступил Олег Романцев.

В свою очередь, хозяев, представленных ветеранами «Ротора» разных лет и других известных в прошлом игроков разных клубов, возглавлял Валерий Газзаев.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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