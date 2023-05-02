Генич пожелал «Ростову» проиграть оставшиеся матчи в РПЛ

Футбольный комментатор Константин Генич недоволен реакцией пресс-службы «Ростова» на его высказывание во время матча 25-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1).

Напомним, журналист выразил мнение, что форвард красно-белых Александр Соболев не нарушал правила во время столкновения с игроком «Ростова» Андреем Лонговичем. В донском клубе же посоветовали комментатору подарить очки.

По словам Генича, пресс-служба «Ростова» опубликовала оскорбительный пост в его адрес с подачи руководства. Журналист подчеркнул, что уважительно относится к команде Валерия Карпина и не заслуживает подобных слов в свой адрес.

«Желаю команде, которая упустила победу, проиграть в оставшихся пяти матчах. Искренне желаю», – отметил Генич в эфире «Коммент.Шоу».