Аленичев включил Дзюбу в тройку лучших футболистов РПЛ

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев включил Артема Дзюбу в список лучших игроков РПЛ.

По словам специалиста, он не сомневался, что нападающий проявит себя в «Локомотиве». Более того, наставник выразил уверенность, что футболист продолжит голевую серию, если не окажется в лазарете.

«Я желаю Артёму продолжать помогать «Локомотиву» забивать голы, то есть заниматься своей главной задачей – приносить пользу команде. Видите, как преобразился «Локомотив» с приходом Дзюбы», – сказал тренер в интервью ТАСС.

Также рейтинг лучших игроков РПЛ по версии Аленичева вошли нападающий «Спартака» Квинси Промес и форвард «Зенита» Малком.