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Аленичев включил Дзюбу в тройку лучших футболистов РПЛ

По словам тренера, нападающий серьезно повлиял на игру «Локомотива».
Аленичев включил Дзюбу в тройку лучших футболистов РПЛ
02 мая 2023 21:24
автор: Артур Гичунцев
автор фото: РИА Новости

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев включил Артема Дзюбу в список лучших игроков РПЛ.

По словам специалиста, он не сомневался, что нападающий проявит себя в «Локомотиве». Более того, наставник выразил уверенность, что футболист продолжит голевую серию, если не окажется в лазарете.

«Я желаю Артёму продолжать помогать «Локомотиву» забивать голы, то есть заниматься своей главной задачей – приносить пользу команде. Видите, как преобразился «Локомотив» с приходом Дзюбы», – сказал тренер в интервью ТАСС.

Также рейтинг лучших игроков РПЛ по версии Аленичева вошли нападающий «Спартака» Квинси Промес и форвард «Зенита» Малком.

источник: ТАСС
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