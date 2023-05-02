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Дубль Эдегора помог «Арсеналу» одержать домашнюю победу над «Челси»

«Канониры» прервали свою неудачную серию из четырех матчей кряду без побед в АПЛ.
Дубль Эдегора помог «Арсеналу» одержать домашнюю победу над «Челси»
02 мая 2023 23:54
автор: Сергей Иванов
автор фото: Getty Images

«Арсенал» дома обыграл «Челси» (3:1) в матче 34-го тура чемпионата Англии.

Отметим, что одним из главных героев прошедшей встречи стал капитан хозяев Мартин Эдегор, оформивший дубль на 18-й и 31-й минутах. Еще один гол забил Габриэл Жезус (34). Гости ответили забитым мячом Нони Мадуэке (65).

Таким образом, подопечные Микеля Артеты прервали четырехматчевую серию без побед в АПЛ. В данный момент команда поднялась на первое место в турнирной таблице, набрав 78 очков. Идущий вторым «Манчестер Сити» отстает на лондонцев на два очка. При этом «горожане» имеют две игры в запасе. «Синие» располагаются на 12-й строчке (39 очков).

7 мая «Арсенал» сыграет в гостях против «Ньюкасла», а «Челси» днем ранее на выезде встретится с «Борнмутом».

Чемпионат Англии

34-й тур

«Арсенал» – «Челси» – 3:1 (3:0)

Голы: Эдегор, 18, 31. Жезус, 34 – Мадуэке, 65.

«Арсенал»: Рамсдейл, Уайт, Кивер, Габриэл (Холдинг, 85), Зинченко (Тирни, 73), Эдегор, Жоржиньо (Парти, 86), Джака, Сака (Нельсон, 73), Жезус, Троссард (Мартинелли, 59).

«Челси»: Аррисабалага, Фофана (Чалоба, 86), Силва, Аспиликуэта, Чилуэлл, Фернандес (Галлахер, 71), Ковачич, Канте, Мадуэке (Зиеш, 79), Стерлинг (Мудрик, 71), Обамеянг (Хаверц, 46).

Предупреждение: Ковачич, 80. Галлахер, 90+5.

источник: «Советский спорт»
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