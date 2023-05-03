Гвардиола рассказал, в каком компоненте игры Холанд вышел на уровень Месси

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд показывает ту же результативность, что и нападающий «ПСЖ» Лионель Месси. Об этом заявил главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола.

«Месси показывал футбол высокого уровня в последние 10-15 сезонов, но Эрлинг достиг того же уровня в плане забитых мячей. Почти в каждой игре он забивает гол», – сказал испанец для ESPN.

При этом Гвардиола подчеркнул, что Месси не знает себе равных с точки зрения дриблинга, передач и видения игры.

«Надеюсь, Эрлинг сможет быть так близок к Лео, это будет здорово и для нас, и для него», – заключил тренер.

Холанду 22 года. В нынешнем сезоне АПЛ норвежец забил 34 гола в 30 матчах. Также в его активе 12 мячей в 8 матчах Лиги чемпионов.