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«Урал» – ЦСКА: сможет ли Гончаренко выбить бывшую команду из Кубка России?

Все решится сегодня.
«Урал» – ЦСКА: сможет ли Гончаренко выбить бывшую команду из Кубка России?
03 мая 2023 12:55
автор: Артур Гичунцев
автор фото: РИА Новости

Сегодня, 3 мая, московский ЦСКА сыграет на выезде с «Уралом» во втором матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Встреча пройдет в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» и начнется в 17.00 мск, а главным арбитром выступит Михаил Иванов из Костромы.

Посмотреть эту игру можно будет в прямом эфире «Матч ТВ». Трансляция доступна по ссылке.

Напомним, первый матч команд завершился вничью (1:1). К слову, победитель этой пары сыграет в финале FONBET Кубка России сезона-2022/23.

источник: «Советский спорт»
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