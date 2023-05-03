Онопко заявил, что молодые футболисты готовы приезжать в сборную России в условиях санкций

Помощник главного тренера сборной России Виктор Онопко рассказал, есть ли у молодых футболистов мотивация играть только товарищеские матчи с не самыми сильными командами.

«Нет. Абсолютно ничего не поменялось. Все ребята хотят играть с горящими глазами. Кто не хочет, тот может не приезжать. Но пока приезжают все», - приводит Sport24.ru слова Онопко.

Напомним, что сборная России может грядущим летом сыграть против команды ЮАР.

Ранее РФС принял решение отказаться от участия в турнире Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).