«Краснодар» в серии пенальти одолел «Акрон» и сыграет за право выхода в суперфинал Кубка России

В финале пути регионов «Краснодар» дома в серии послематчевых пенальти одолел тольяттинский «Акрон» и сыграет с екатеринбургским «Уралом» за право выхода в суперфинал Кубка России.

Основное время матча завершилось вничью 0:0. В серии 11-метровых точнее оказались хозяева (4:2).

Напомним, первым участником суперфинала стал ЦСКА, обыгравший команду Виктора Гончаренко (1:1, 1:2).

Однако «Урал» сохранил шансы на еще одну встречу с армейцами. Для этого ему нужно будет обыграть «Краснодар».

Сказка «Акрона» закончилась. За скальпом ЦСКА идёт «Краснодар»