«Айнтрахт» одержал волевую победу над «Штутгартом» и вышел в финал Кубка Германии

Футболисты «Айнтрахта» на выезде обыграли «Штутгарт» (3:2) в полуфинальном матче Кубка Германии.

Отметим, что по ходу встречи гости были вынуждены отыгрываться после того, как гол забил Тиаго Томас (19-я минута). Однако во втором тайме «орлам» удалось отличиться тремя забитыми мячами. Авторами результативных ударов стали Эван Ндика (51), Даити Камада (55) и Рандаль Коло-Муани (77, с пенальти).

«Автозаводцы» сумели отыграть один мяч усилиями Энцо Мийо (83), однако уйти от поражения им не удалось.

Добавим, что на 85-й минуте с поля был удален игрок хозяев Борна Соса.

Таким образом, «Айнтрахт» вышел в финал турнира, где встретится с «Лейпцигом».

Кубок Германии

Полуфинал

«Штутгарт» – «Айнтрахт» – 2:3 (1:0)

Голы: Томас, 19. Мийо, 83 – Ндика, 51. Камада, 55. Коло-Муани, 77 (с пенальти)

Удаление: Соса, 85.