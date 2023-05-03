«Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм», Холанд установил абсолютный рекорд по голам за сезон в АПЛ

Перенесенный матч 28-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Вест Хэмом» завершился в пользу хозяев – 3:0.

В их составе отличились Натан Аке (50-я минута), Эрлинг Холанд (70-я) и Фил Фоден (85-я).

Отметим, что норвежский форвард установил абсолютный рекорд по голам за сезон в АПЛ: в его активе 35 мячей в 31 матче.

Таким образом, команда Хосепа Гвардиолы набрала 79 очков и вернулась на 1-ю позицию в Премьер-лиге, сместив лондонский «Арсенал». «Вест Хэм», у которого 34 очка, расположился на 15-й строчке.