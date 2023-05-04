Турецкий топ-клуб обозначил Барриоса как главную трансферную цель на летнее межсезонье

«Бешикташ» хочет приобрести полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса. Об этом заявил турецкий журналист Гюллер Акгюн, чьи слова приводит beIN SPORTS Türkiye.

По его данным, руководство стамбульского гранда планирует оформить трансфер в летнее межсезонье. Отмечается, что колумбийский хавбек является главный целью клуба.

Ранее сообщалось, что футболист интересен «Атлетико» и лондонскому «Арсеналу».

Барриосу 29 лет. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2026 года. В нынешнем сезоне РПЛ полузащитник провел 23 матча, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.