Стали известны финансовые подробности возможного трансфера Беллингема в «Реал»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем близок к переходу в «Реал».

Как сообщает The Times, за трансфер англичанина «сливочные» заплатят больше 100 млн фунтов, а сам игрок подпишет соглашение с годовым окладом в 12 млн евро.

Ранее сообщалось, что 19-летний хавбек является главной целью «Ливерпуля». Кроме того, им интересовался «Манчестер Сити», однако, футболист предпочел заключить соглашение с испанским грандом.

В нынешнем сезоне Бундеслиге Джуд Беллингем провел 29 матчей, забил 5 голов и отдал 5 голевых передач.