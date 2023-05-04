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Аленичев назвал самого важного футболиста в составе «Спартака»

Болельщики красно-белых должны согласиться.
04 мая 2023 22:16
автор: Артур Гичунцев

Нападающий «Спартака» Квинси Промес является ведущим игроком в составе столичного клуба. Такое мнение выразил бывший наставник красно-белых Квинси Промес.

«Представляете, какое влияние имеет Промес? Вот уберите Малкома из «Зенита» – на мой взгляд, «Зенит» недосчитался бы нескольких очков», – добавил Аленичев, чьи слова приводит «Чемпионат».

В нынешнем сезоне РПЛ 31-летний Промес провел 22 матча, забил 17 голов и отдал 6 голевых передач. Он является лучшим бомбардиром команды, опережая ближайшего преследователя в лице Александра Соболева на 5 мячей.

источник: Чемпионат.com
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