Аленичев назвал самого важного футболиста в составе «Спартака»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес является ведущим игроком в составе столичного клуба. Такое мнение выразил бывший наставник красно-белых Квинси Промес.

«Представляете, какое влияние имеет Промес? Вот уберите Малкома из «Зенита» – на мой взгляд, «Зенит» недосчитался бы нескольких очков», – добавил Аленичев, чьи слова приводит «Чемпионат».

В нынешнем сезоне РПЛ 31-летний Промес провел 22 матча, забил 17 голов и отдал 6 голевых передач. Он является лучшим бомбардиром команды, опережая ближайшего преследователя в лице Александра Соболева на 5 мячей.