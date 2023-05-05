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Хаби Алонсо прокомментировал слухи об интересе «Тоттенхэма»

Ранее сообщалось, что испанец может возглавить «шпор» в летнее межсезонье.
05 мая 2023 00:08
автор: Артур Гичунцев

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо отреагировал на информацию о возможном подписании контракта с «Тоттенхэмом». По словам специалиста, он спокойно относится к слухам в прессе и сосредоточен на работе в немецком клубе.

«Мысленно я на 100 процентов здесь, в Леверкузене. Кроме того, мысленно я на 100 процентов здесь и на следующий сезон», – отметил Алонсо для Daily Mail.

Ранее сообщалось, что испанец стал фаворитом на должность главного тренера «Тоттенхэма» и может заключить контракт в летнее межсезонье.

Добавим, что 41-летний Алонсо тренирует «Байер» с октября 2022 года. Под его руководством «фармацевты» идет на 6-месте в Бундеслиге и не знают поражений с февраля 2023 года.

источник: «Советский спорт»
Хаби Алонсо прокомментировал слухи об интересе «Тоттенхэма»
Ранее сообщалось, что испанец может возглавить «шпор» в летнее межсезонье.
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