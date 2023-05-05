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Празднование чемпионства «Наполи» завершилось гибелью человека, еще трое лежат в больнице

Клуб из Неаполя выиграл титул впервые за 33 года.
05 мая 2023 08:57
автор: Артур Гичунцев

Накануне, 4 мая, «Наполи» сыграл вничью с «Удинезе» (1:1) и досрочно выиграл Серию А.

Как сообщают «РИА Новости» со ссылкой на итальянские СМИ, празднование, прошедшее в Неаполе, завершилось перестрелкой, в ходе которой погиб мужчина. Еще трое человек оказались в больнице.

«Еще несколько человек были госпитализированы минувшей ночью с ожогами, полученными в результате взрывов петард», – сказано в источнике.

Добавим, что «Наполи», выступающий под руководством бывшего тренера «Зенита» Лучано Спаллетти, выиграл чемпионство впервые за 33 года.

источник: «Советский спорт»
Празднование чемпионства «Наполи» завершилось гибелью человека, еще трое лежат в больнице
Клуб из Неаполя выиграл титул впервые за 33 года.
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