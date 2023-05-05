Махачкалинскому «Динамо» засчитано техническое поражение в матче с «Уфой»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение засчитать техническое поражение махачкалинскому «Динамо» в матче с «Уфой». Об этом сообщает «Матч ТВ».

В матче 29-го тура Первой лиги на протяжении шести минут во втором тайме у «Динамо» не было на поле ни одного «лимитчика» – игрока 2001 года рождения или младше.

Примечательно, что подобная ситуация была у махачкалинского клуба в 18 матчах нынешнего сезона Первой лиги, однако на данное нарушение никто не обращал внимание.

По правилам Первой лиги на поле весь матч должен находиться футболист 2001 года рождения и младше, потенциально имеющий возможность играть за сборную России, или два «лимитчика», которые вместе могут отыграть только в одном из таймов.

После 29 туров махачкалинский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков.