Роналдиньо – о критике Месси: Если вы освистываете лучшего игрока мира, то кому будете аплодировать?

Бывший футболист «Барселоны» Роналдиньо высказался о критике в адрес аргентинского нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Я не понимаю свист и оскорбления в адрес Лионеля Месси. Если вы освистываете лучшего игрока в мире, то кому вы будете аплодировать?», - приводит слова Роналдиньо Barca Buzz.

Ранее Месси был отстранен от игр «ПСЖ» на две недели за поездку в Саудовскую Аравию без разрешения клуба. При этом футболист принес публичные извинения одноклубникам и тренерскому штабу команды.

5 мая аргентинский футболист опубликовал видео, в котором принес извинения команде за свою поездку на Ближний Восток.