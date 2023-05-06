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Роналдиньо – о критике Месси: Если вы освистываете лучшего игрока мира, то кому будете аплодировать?

Бывший бразильский футболист не понимает реакции фанатов в адрес Лионеля.
06 мая 2023 10:54
автор: Александр Кожевников

Бывший футболист «Барселоны» Роналдиньо высказался о критике в адрес аргентинского нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Я не понимаю свист и оскорбления в адрес Лионеля Месси. Если вы освистываете лучшего игрока в мире, то кому вы будете аплодировать?», - приводит слова Роналдиньо Barca Buzz.

Ранее Месси был отстранен от игр «ПСЖ» на две недели за поездку в Саудовскую Аравию без разрешения клуба. При этом футболист принес публичные извинения одноклубникам и тренерскому штабу команды.

5 мая аргентинский футболист опубликовал видео, в котором принес извинения команде за свою поездку на Ближний Восток.

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