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«СКА-Хабаровск» вновь сыграл вничью, команда не может победить 11 матчей подряд в Первой лиге

В матче 30-го тура команда поделила очки с «Аланией».
06 мая 2023 11:07
автор: Александр Евграфов

Футболисты «СКА-Хабаровска» сыграли нулевую ничью с «Аланией» в домашнем матче 30-го тура Первой лиги.

Команда из Хабаровска не может выиграть уже 11 туров подряд. «Алания» же напротив, не проигрывает пятый матч кряду.

Клуб из Владикавказа набрав 52 очка занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги, дающее право на стыковые матчи за возможность сыграть в Российской премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что «Алания» даже несмотря на завоеванное право сыграть стыковые матчи, может не попасть в число участников РПЛ из-за проблем со стадионом и лицензированием.

«СКА-Хабаровск», набрав 38 очков, поднялся на девятое место в чемпионате.

В матче 31-го тура 13 мая «СКА-Хабаровск» сыграет в гостях с «Велесом», а «Алания» примет в Грозном «Краснодар-2».

источник: «Советский спорт»
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