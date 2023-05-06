«СКА-Хабаровск» вновь сыграл вничью, команда не может победить 11 матчей подряд в Первой лиге

Футболисты «СКА-Хабаровска» сыграли нулевую ничью с «Аланией» в домашнем матче 30-го тура Первой лиги.

Команда из Хабаровска не может выиграть уже 11 туров подряд. «Алания» же напротив, не проигрывает пятый матч кряду.

Клуб из Владикавказа набрав 52 очка занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги, дающее право на стыковые матчи за возможность сыграть в Российской премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что «Алания» даже несмотря на завоеванное право сыграть стыковые матчи, может не попасть в число участников РПЛ из-за проблем со стадионом и лицензированием.

«СКА-Хабаровск», набрав 38 очков, поднялся на девятое место в чемпионате.

В матче 31-го тура 13 мая «СКА-Хабаровск» сыграет в гостях с «Велесом», а «Алания» примет в Грозном «Краснодар-2».