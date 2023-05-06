Гендиректор «Химок» рассказал, за счет чего команда собирается сохранить прописку в РПЛ

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев дал комментарий после поражения от «Динамо» (0:1) в матче 26-го тура чемпионата России.

«Имели неплохие подходы к воротам соперника и были близки к другому результату. Нет большей неудачи, чем перестать пытаться. Сезон непростой для «Химок». Будем использовать все шансы, чтобы остаться в РПЛ», – приводит слова функционера Sport24.

После этой встречи «Динамо» набрало 42 очка и поднялось на пятое место, «Химки» располагаются на 15-й строчке, имея в своем активе 17 очков.

В следующем туре «Химки» 13 мая примут «Спартак», а «Динамо» на следующий день сыграет дома с «Ахматом».