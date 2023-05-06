Хаджи считает, что «Спартак» не позволит «Зениту» стать чемпионом в очном матче

Экс-администратор «Спартака» Александр Хаджи поделился ожиданиями от предстоящего матча московского клуба против «Зенита» в 26-м туре чемпионата России.

Сине-бело-голубые в случае победы наберут 64 очка и станут недосягаемым для соперников в РПЛ.

«Думаю, что «Спартак» выиграет в этом матче. У нас вроде все здоровы. Мне кажется, красно-белые не дадут «Зениту» такой радости, не будем мы ему золотой коридор выстраивать», – приводит слова Хаджи Rusfootball.

Напомним, что встреча между командами состоится завтра, 7 мая, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.