Головин включен в заявку «Монако» на матч 34-го тура Лиги 1 против «Анже»

Стала известна заявка «Монако» на встречу 34-го тура чемпионата Франции с «Анже». В списке заявленных игроков оказался российский полузащитник Александр Головин.

Отметим, что очная встреча команд состоится в воскресенье, 7 мая на арене «Стад Раймон-Копа» в Анже. Начало матча – 14:00 по московскому времени.

Добавим, что в данный момент «Монако» располагается на четвертом месте в турнирной таблице Лиги 1, набрав 61 очко после 33-х проведенных игр. «Анже» идет на последней, 20-й строчке, имея в своем активе 14 очков.

В нынешнем сезоне Головы в составе монегасков провел 41 матч, забил семь голов и отдал восемь результативных передач.