«В репертуаре «Тату» такого не сыскать». Салихова - о том, где ждать чемпионский коридор «Зенита»

Зарема Салихова, спутница бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась ожиданиями от предстоящего матча московского клуба против «Зенита» в 26-м туре чемпионата России.

Сине-бело-голубые в случае победы наберут 64 очка и станут недосягаемым для соперников в РПЛ.

«Я верю в то, что футболисты «Спартака» будут биться до конца и отдадут все силы на поле. В любом случае, «Зенит» ждет чемпионский коридор два раза, в последних матчах в Сочи и Оренбурге, там для них и не такое исполняли, даже в репертуаре группы «Тату» подобных движений не сыскать», – приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

Напомним, что встреча между командами состоится завтра, 7 мая, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.