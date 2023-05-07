Клопп высказался об освистывании гимна Великобритании фанатами «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о поведении болельщиков клуба перед матчем 35-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом».

Перед каждым матчем тура в АПЛ включают гимн Великобритании в честь коронации Карла III, которая прошла в субботу, 6 мая. При этом болельщики «Ливерпуля» сначала заглушили гимн своими выкриками, а затем и вовсе начали свистеть.

«Прежде всего, это был большой день для Англии. Я это очень уважаю. Все хотят радоваться этому и праздновать. Было ясно, что что-то подобное произойдет, все это знали. Это нормально, больше ничего не было, кричалок не было. Люди показали, я точно не знаю, что это было, но в прошлом они не всегда были довольны тем, как обращались с «Ливерпулем», клубом и городом. Вот и все… Люди, которые недовольны этим, говорят это, и все. Я думаю, это было абсолютно нормально», — приводит слова Клоппа Daily Mail.

Матч «Ливерпуля» и «Брентфорда» завершился победой «мерсисайдцев» со счетом 1:0.