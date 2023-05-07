Орлов сравнил влияние «Зенита» и «Спартака» на российский футбол перед матчем РПЛ

Комментатор Геннадий Орлов заявил о превосходстве «Зенита» над другими российскими клубами.

Сегодня в Санкт-Петербурге команда Серея Семака примет «Спартак» в 26-м туре РПЛ. «Зенит», в случае победы, оформит досрочное чемпионство.

«Надеюсь, в матче со «Спартаком» будет красивая игра, тем более «Зенит» на ходу. Можно сказать, что сейчас Петербург отыгрывается за гегемонию «Спартака» 1990-х? Да. Та же история», - цитирует Орлова «РБ-Спорт».

Добавим, что в случае победы «Зенит» получит пятый титул подряд.

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