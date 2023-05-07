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«Слухи всегда были, есть и будут». Сантос прокомментировал возможный переход в «Барселону»

Защитник «Зенита» признался, что не обращает внимания на то, что пишут СМИ.
07 мая 2023 10:56
автор: Александр Кожевников

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался о слухах о своем возможном переходе в «Барселону».

«Слухи всегда были, есть и будут. Мое понимание: пока не подписаны документы, ничего официального в таких новостях не бывает. Что касается слухов про «Барселону», воспринимаю их совершенно спокойно. Ведь что‑то такое постоянно кружит рядом», - приводит слова Дугласа Сантоса «Матч ТВ».

Сантос является игроком «Зенита» с 2019 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 33 встречах во всех турнирах, отметившись четырьмя результативными передачами.

В начале весны испанские СМИ сообщали, что Дуглас Сантос может продолжить карьеру в «Барселоне» и входит в шорт-лист каталонского клуба.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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