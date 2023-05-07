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В «Спартаке» рассказали о потерях перед матчем с «Зенитом»

Матч состоится сегодня, 7 мая.
В «Спартаке» рассказали о потерях перед матчем с «Зенитом»
07 мая 2023 11:16
автор: Александр Кожевников
автор фото: РПЛ

Глава пресс-службы московского футбольного клуба «Спартак» Дмитрий Зеленов сообщил, что все игроки, кроме Наиля Умярова, готовы принять участие в матче 26-го тура российской Премьер-лиги с «Зенитом».

«Все игроки, кроме Умярова, готовы к матчу с «Зенитом», - приводит слова Зеленова «РИА Новости Спорт».

Напомним, матч между «Зенитом» и «Спартаком» состоится сегодня, 7 мая.

В случае победы в этом матче «Зенит» досрочно станет чемпионом России. Накануне «Ростов» потерпел поражение от «Факела» (0:2) и дал санкт-петербургскому клубу возможность оформить титул уже в 26-м туре РПЛ.

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