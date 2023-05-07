Чемпионский кубок «Зенита» уже прибыл в Санкт-Петербург

Кубок победителя российской Премьер-лиги и золотые медали первенства доставлены в Санкт-Петербург. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 7 мая, в северной столице состоится матч 26-го тура РПЛ, в котором «Зенит» встретится с московским «Спартаком».

В случае победы в этом матче, команда Сергея Семака досрочно станет чемпионом страны. Дело в том, что накануне воронежский «Факел» обыграл «Ростов» со счетом 2:0, что и сделало возможным для «Зенита» оформить титул уже в 26-м туре.

«Зенит» может стать чемпионом страны и в случае ничейного исхода матча со «Спартаком», но для этого нужно, чтобы ЦСКА потерял очки в домашнем матче с «Оренбургом».