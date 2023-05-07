Алексей Мишин собирается посетить матч «Зенита» со «Спартаком»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин сообщил, что посетит матч 26-го тура Российской Премьер-лиги, в котором «Зенит» дома сыграет со «Спартаком».

«Я сегодня иду на футбол», – приводит слова Алексея Мишина «Матч ТВ».

Напомним, по итогам этого матча «Зенит» может досрочно выиграть титул чемпиона страны в девятый раз в истории.

Для оформления чемпионского титула «Зениту» необходимо одержать победу в матче. Это стало возможным благодаря победе воронежского «Факела» в матче с «Ростовом» (2:0).

При этом «Зенит» может стать чемпионом страны досрочно и в случае ничейного исхода матча со «Спартаком». Для этого клубу из Северной столицы необходимо, чтобы ЦСКА потерял очки в домашнем матче с «Оренбургом».

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» начнётся в 18:00 по московскому времени.

Жертвы предсказуемости. Испорченный праздник на «Петровском» 11 лет назад