Олег Терехин: Йоканович пришел из ниоткуда и уйдет в никуда

Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин высказался о том, кто может заменить на посту наставника столичной команды сербского тренера Славишу Йокановича.

«Я бы сказал так: Колыванов, Кирьяков, Кобелев, Силкин. Почему нет? Много еще ребят есть. Я согласен с тем, что динамовцы должны быть в руководстве. Тогда и назначать будут динамовцев. Они сейчас берут иностранцев, но почему не дают шансов своим? Тем более нас нет в еврокубках сейчас, и ощущение, что долго не будет.

Хуже при российском тренере не будет, я уверен. Может, лучше будет. К тому же молодые игроки могут на них равняться. Они могут прислушиваться к бывшим игрокам клуба. Йоканович вот пришел из ниоткуда и уйдет в никуда. Лучше дать шанс динамовцам», - приводит слова Терехина «Евро-Футбол.Ру».

Московское «Динамо» после 26 туров располагается на шестой строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги. В активе бело-голубых 42 очка.

Ранее сообщалось о возможном увольнении Йокановича в случае, если столичному клубу не удастся завоевать медали первенства России.