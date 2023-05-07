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Эдуард Мор: в матче «Зенита» и «Спартака» от потасовок никуда не деться

Игра стартует в 18:00 мск.
07 мая 2023 12:02
автор: Александр Кожевников

Бывший игрок московского «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от матча 26-го тура Российской Премьер-лиги с «Зенитом».

«От стычек, потасовок никуда не деться, такие матчи отличаются тем, что эмоции игроков бьют через край. Если будут небольшие потасовочки, без мордобоя, красных карточек, это будет хорошо. Не сомневаюсь, что это будет», – приводит слова Мора «Матч ТВ».

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» начнётся в 18:00 по московскому времени.

Для оформления чемпионского титула «Зениту» необходимо одержать победу в матче. Это стало возможным благодаря победе воронежского «Факела» в матче с «Ростовом» (2:0).

«Зенит» может стать чемпионом страны досрочно и в случае ничейного исхода матча со «Спартаком». Для этого клубу из Северной столицы необходимо, чтобы ЦСКА потерял очки в домашнем матче с «Оренбургом».

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