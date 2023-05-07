Герой России считает, что «Спартак» может помешать «Зениту» оформить досрочное чемпионство

Герой России Дамир Юсупов поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура чемпионата РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

Игра пройдет 7 мая в Санкт-Петербурге и начнется в 18:00 по московскому времени.

«Зенит» - принципиальный соперник, и «Спартак» в гостях должен выиграть, немножко подпортить праздник питерцам. Я к Санкт-Петербургу хорошо отношусь, но «Спартак» - моя любимая команда. Считаю, что она должна победить за счет действий впереди», - цитирует летчика ТАСС.

Добавим, что «Спартак» сейчас занимает третье место в таблице, набрав 49 очков. Отставание красно-белых от «Зенита», идущего первым, составляет 12 баллов.

Отметим, что клуб из Санкт-Петербурга может досрочно оформить чемпионство, если обыграет сегодня московскую команду.

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