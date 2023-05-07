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Илья Авербух: «Зенит» заслуженно станет чемпионом России

Петербуржцы могут завоевать трофей уже сегодня.
07 мая 2023 12:27
автор: Александр Кожевников

Хореограф Илья Авербух считает, что «Зенит» заслуженно станет чемпионом России в сезоне-2022/2023.

«Думаю, что «Зенит» заслуженно станет чемпионом, а вообще, я симпатизирую ЦСКА», - приводит слова Авербуха «Матч ТВ».

Для досрочного завоевания чемпионского титула в 26-м туре Российской Премьер-лиги «Зениту» необходимо одержать победу в матче со «Спартаком». Это стало возможным благодаря победе воронежского «Факела» в матче с «Ростовом» (2:0).

В случае ничейного исхода матча со «Спартаком», «Зениту» необходимо надеяться, что ЦСКА потеряет очки в домашней встрече с «Оренбургом».

«Зенит» в нынешнем сезоне может выиграть титул чемпиона России в девятый раз в истории.

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источник: Телеканал «Матч ТВ»
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