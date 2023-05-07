Бояринцев объяснил, при каких условиях «Спартак» не проиграет «Зениту»

Экс-полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев высказался перед матчем бывшей команды против «Зенита».

«Думаю будет ничейный результат, если оборона «Спартака» сыграет без грубых ошибок», – сказал Бояринцев «Советскому спорту».

Напомним, «Зенит» и «Спартак» сыграют 7 мая. Встреча 26-го тура РПЛ пройдет на «Газпром Арене», а главным арбитром выступит Павел Кукуян из Сочи. Он даст стартовый свисток в 18.00 мск.

Добавим, что в случае победы сине-бело-голубые досрочно выиграют чемпионский титул.

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