Мозалев верит в победу «Зенита» над «Спартаком» в матче 26-го тура РПЛ

Российский фигурист Андрей Мозалев поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура Российской Премьер-лиги между «Зенитом» и «Спартаком».

«У меня сегодня шоу, к сожалению, не смогу посмотреть матч. Верю в победу «Зенита», она важна для болельщиков. В последнее время я начал активно ходить на «Газпром Арену» и поддерживать любимую команду. Раньше у меня такой возможности не было», - приводит слова Мозалева «Матч ТВ».

Встреча состоится сегодня, 7 мая. Начало матча – в 18:00 по московскому времени.

Для досрочного завоевания чемпионского титула в 26-м туре Российской Премьер-лиги «Зениту» необходимо одержать победу в матче со «Спартаком». Это стало возможным благодаря победе воронежского «Факела» в матче с «Ростовом» (2:0).

В случае ничейного исхода матча со «Спартаком», «Зениту» необходимо надеяться, что ЦСКА потеряет очки в домашней встрече с «Оренбургом».

«Зенит» в нынешнем сезоне может выиграть титул чемпиона России в девятый раз в истории.

После 25 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 61 очком в активе. «Ростов» в 26 встречах набрал 50 очков.

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