«Зенит» – «Спартак»: где смотреть центральный матч 26-го тура РПЛ

В воскресенье, 7 мая, «Зенит» примет «Спартак» в матче 26-го тура РПЛ. Встреча пройдет на «Газпром Арене» и начнется в 18.00 мск.

Прямую трансляцию из Санкт-Петербурга проведет телеканал «Матч ТВ», начнется она за час до стартового свистка. Также игру можно посмотреть на сайте спортивного холдинга.

Главным арбитром дерби выступит Павел Кукуян из Сочи, а прокомментируют игру Роман Трушечкин и Павел Богданов.

В случае победы, питерский клуб досрочно выиграет чемпионат России.

Вратарская драма в Петербурге. «Спартак» обыграл «Зенит»