Колосков не понимает, почему церемонию награждения «Зенита» не проведут после матча со «Спартаком»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о решении «Зенита» и РПЛ не награждать сине-бело-голубых за возможную победу в чемпионате после матча 26-го тура против «Спартака».

Напомним, что «Зенит» станет чемпионом в случае победы в игре или ничьи, если ЦСКА не обыграет «Оренбург». «Зенит» и РПЛ приняли решение, что в этом случае церемония награждения пройдет в следующем домашнем матче сине-бело-голубых против «Краснодара».

«Если «Зенит» сегодня выиграет, то станет чемпионом. Какой смысл в награждении на матче с «Краснодаром»? А если они там проиграют? Получится нелепая ситуация. Из простого делают сложное. Медали и Кубок. Выиграете — получите, не выиграете — тогда в любом случае будет с «Краснодаром» решаться», - приводит «РБ-Спорт» слова Колоскова.

Добавим, что матч «Зенит» - «Спартак» пройдет 7 мая и начнется в 18:00 по Москве.

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