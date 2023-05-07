«Родина» победила «Уфу» в матче 30-го тура Первой лиги

Футболисты московской «Родины» победили «Уфу» в матче 30-го тура Первой лиги. Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля, которые одержали третью победу подряд.

Победу «Родине» принесли голы бывших игроков московского «Торпедо»: Амура Калмыкова (17-я минута) и Мухаммада Султонова (62). Уфимцы сократили отставание в счете благодаря реализованному пенальти Алексеем Евсеевым на 65-й минуте.

«Родина» набрала 42 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице, «Уфа» с 28 очками находится на 16-м месте, в зоне вылета из Первой лиги.

В 31-м туре 13 мая «Уфа» примет «Енисей», а «Родина» сыграет в Нижнекамске с «Нефтехимиком».