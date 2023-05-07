«Зенит» победил «Спартак» и в пятый раз кряду стал чемпионом России

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» одержали победу над «Спартаком» в матче 26-го тура РПЛ и досрочно стали чемпионами России. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.
Победу «Зениту» принесли голы Клаудиньо (13-я минута), Андрея Мостового (39) и Ивана Сергеева (90+2). У «Спартака» голы на счету Кейта Бальде (33) и Квинси Промеса (85).
На 76-й минуте москвичи остались в меньшинстве после того, как защитник команды Дуарте получил красную карточку за подкат и был удален с поля.
«Зенит» не проигрывал московским клубам в домашних матчах уже 23 игры.
«Зенит» завоевал десятый титул чемпионов России и пятый подряд. В 1984 году клуб становился чемпионом СССР.
РПЛ
26-й тур
«Зенит» – «Спартак» – 3:2 (2:1)
Голы: Клаудиньо, 13. Мостовой, 39. Сергеев, 90+2. – Бальде, 33. Промес, 85.
Удаление: – Дуарте, 76