«Зенит» победил «Спартак» и в пятый раз кряду стал чемпионом России

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» одержали победу над «Спартаком» в матче 26-го тура РПЛ и досрочно стали чемпионами России. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.

Победу «Зениту» принесли голы Клаудиньо (13-я минута), Андрея Мостового (39) и Ивана Сергеева (90+2). У «Спартака» голы на счету Кейта Бальде (33) и Квинси Промеса (85).

На 76-й минуте москвичи остались в меньшинстве после того, как защитник команды Дуарте получил красную карточку за подкат и был удален с поля.

«Зенит» не проигрывал московским клубам в домашних матчах уже 23 игры.

«Зенит» завоевал десятый титул чемпионов России и пятый подряд. В 1984 году клуб становился чемпионом СССР.

РПЛ

26-й тур

«Зенит» – «Спартак» – 3:2 (2:1)

Голы: Клаудиньо, 13. Мостовой, 39. Сергеев, 90+2. – Бальде, 33. Промес, 85.

Удаление: – Дуарте, 76