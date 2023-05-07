Уткин иронично поздравил «Зенит» с досрочным чемпионством РПЛ 

Известный футбольный комментатор Василий Уткин отреагировал на победу «Зенита» в матче 26-го тура чемпионата России над «Спартаком» и завоевание питерцами чемпионства РПЛ.

Отметим, что очная встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:2 в пользу сине-бело-голубых, что позволило команде досрочно взять трофей чемпионата.

«Поздравляю Зенит с титулом чемпиона России 2024го года!!!», – написал Уткин в своем Telegram-канале.

Добавим, что «Зенит» завоевал пятый титул чемпионов России подряд. За всю историю на счету питерской команды десять подобных трофеев.