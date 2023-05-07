Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о завоевании чемпионства его командой в нынешнем сезоне чемпионата России.

Отметим, что питерская команда досрочно стала победителем РПЛ, обыграв в домашнем матче 26-го тура московский «Спартак» (3:2).

«Каждое чемпионство — разное. Считаю, невозможно привыкнуть к победам. Вторая звезда на эмблеме – это достижение для клуба. То, к чему он стремился в последнее время. Очень хотелось добиться этого к столетию. Но для меня это в первую очередь звездочка для команды», – заявил Семак в эфире «Матч ТВ».

Добавим, что для «Зенита» это стал десятый титул чемпионов России в истории и пятый трофей подряд. В 1984 году клуб становился чемпионом СССР.

«Зенит» – чемпион. Вратарская ошибка решила исход чемпионата России