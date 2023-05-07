«Спартак» обратится в ЭСК РФС по поводу второго гола «Зенита» в матче 26-го тура РПЛ

«Спартак» намерен обратиться в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза с просьбой рассмотреть эпизод с неназначенным пенальти на Кейта Бальде и нарушении правил на Романе Зобнине, сообщает «Спорт-Экспресс».

Перед вторым голом в ворота «Спартака», забитым Андреем Мостовым на 39-й минуте, защитник «Зенита» Роберт Ренан в своей штрафной наступил на ногу Кейта Бальде. Однако судья не стал назначать пенальти.

Спустя несколько секунд Далер Кузяев толкнул Романа Зобнина в центре поля, а после этого Мостовой забил второй гол в ворота «Спартака».

«Зенит» победил «Спартак» в матче 26-го тура 3:2 и в пятый раз подряд стал чемпионом России.

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