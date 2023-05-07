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Курьезная ошибка Селихова и рекорд Промеса: представлено видео всех голов матча «Зенит» – «Спартак»

Встреча завершилась в пользу питерцев.
07 мая 2023 21:08
автор: Артур Гичунцев

Сегодня, 7 мая, «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) в матче 26-го тура РПЛ и досрочно выиграл чемпионат России.

В составе победителей по голу забили Клаудиньо, Андрей Мостовой, а также Иван Сергеев, отличившийся при счете 2:2. У красно-белых забили Бальде Кейта и Квинси Промес.

На официальном YouTube-канале «Зенита» выложили видео всех голов матча.

Добавим, что выиграв титул в сезоне-2022/23, команда Сергея Семака стала чемпионом России в пятый раз кряду.

«Зенит» – чемпион. Вратарская ошибка решила исход чемпионата России

источник: «Советский спорт»
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