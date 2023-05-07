Червиченко уверен, что зимние трансферы «Спартака» повлияли на исход матча с «Зенитом»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о поражении красно-белых от «Зенита» (2:3) в матче 26-го тура РПЛ.

Отметим, что благодаря победе над московским клубом подопечные Сергея Семака досрочно стали чемпионами России пятый раз кряду.

«Спартак» ощутил на себе то, что их соперники ощущали ранее, когда судья благоволит только одной команде. Однако неплохо играли оба соперника. Но до второго места «Спартаку» еще ползти и ползти. Явно нужно будет летом что-то делать с легионерами, потому что Дуарте — это какой-то ужас. Зимние трансферы сегодня очень хорошо прошлись по спартаковским Фаберже», — приводит слова Червиченко Sport24.ru

Добавим, что в данный момент «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 49 очков после 26-и игр.

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