Ренан после чемпионского матча «Зенита» отправился в Бразилию

Защитник «Зенита» Роберт Ренан по завершении матча 26-го тура чемпионата России, в котором его команда обыграла «Спартак» (3:2) и досрочно стала чемпионом РПЛ, направился в аэропорт Санкт-Петербурга, чтобы улететь в Бразилию. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Отметим, что бразильский игрок должен выступить в ближайших матчах молодежной национальной команды страны до 20 лет.

По информации источника, 19-летний футболист стал первым игроком, который покинул чемпионскую раздевалку и выехал в аэропорт, чтобы успеть на рейс на родину.

Добавим, что «Зенит» завоевал десятый титул чемпионов страны в истории и пятый трофей РПЛ подряд. Таким образом, сине-бело-голубые заслужили вторую звезду для своей клубной эмблемы.

«Зенит» – чемпион. Вратарская ошибка решила исход чемпионата России