Пять игроков «Зенита» в первый раз стали чемпионами России

Пять футболистов «Зенита» впервые стали обладателями звания чемпионов России после одержанной победы питерского клуба над «Спартаком» со счетом 3:2 в матче 26-го тура РПЛ.

Таким образом, дебютный трофей лиги в составе сине-бело-голубых завоевали защитник Роберт Ренан и Родригао, хавбек Густаво Мантуан и форварды Матео Кассьерра и Зелимхан Бакаев.

Добавим, что «Зенит» завоевал десятый титул чемпионов страны в истории и пятый трофей РПЛ подряд. Следовательно, петербуржцы заслужили вторую звезду для своей клубной эмблемы.

«Зенит» – чемпион. Вратарская ошибка решила исход чемпионата России