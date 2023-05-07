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«Не понимаю, почему мы должны делать это». Джикия о чемпионском коридоре для «Зенита»

Защитник московского «Спартака» назвал итоги игры неудовлетворительными.
07 мая 2023 21:36
автор: Александр Евграфов

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия заявил, что не понимает почему от красно-белых ждали организацию чемпионского коридора для «Зенита».

«Спокойно к этому отношусь. Но совершенно не понимаю, что мы должны были это делать. Как можно делать до того момента, пока игра не состоялась? Пусть их следующий соперник принимает это решение, но не мы», — цитирует Джикию «Чемпионат».

По словам футболиста, итог игры неудовлетворителен, но чемпионат продолжается и команда концентрируется на своих задачах.

«Зенит» победил «Спартак» в матче 26-го тура 3:2 и в пятый раз подряд стал чемпионом России.

источник: Чемпионат.com
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