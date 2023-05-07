Бывший футболист «Спартака» Гаврилов объяснил победу «Зенита» в РПЛ

Экс-игрок московского «Спартака» Юрий поделился мнением о победе петербургского «Зенита» в чемпионате России. Петербургский клуб оформил чемпионство в матче 26-го тура РПЛ против красно-белых (3:2).

«Зенит» – молодцы. «Зенит» сильно доминирует, просто уровень игроков у нас такой слабый. «Спартак» сегодня хорошо играл, надо посмотреть, как были пропущены мячи и разобрать ошибки», – сказал Гаврилов «Газете.Ru».

Добавим, что победу «Зениту» принесли голы Клаудиньо (13-я минута), Андрея Мостового (39) и Ивана Сергеева (90+2). У «Спартака» забитые мячи на счету Кейта Бальде (33) и Квинси Промеса (85).

«Зенит» завоевал десятый титул чемпионов России и пятый подряд. В 1984 году клуб становился чемпионом СССР.

«Зенит» – чемпион. Вратарская ошибка решила исход чемпионата России