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В Санкт-Петербурге в честь чемпионства «Зенита» зажгут факелы Ростральных колонн

Также Большой проспект Петроградской стороны окрасится в синий цвет.
07 мая 2023 21:41
автор: Александр Евграфов

Факелы Ростральных колонн на стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурге зажгут в честь чемпионства «Зенита», сообщает пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

На фасаде Российской национальной библиотеки на Невском проспекте, а также на Каменноостровском проспекте, вместе с наружным освещением появится световая проекция – обновленная эмблема клуба с двумя чемпионскими звездами. В особый режим будет переведено световое оформление Большого проспекта Петроградской стороны. Здесь чугунные опоры окрасятся в синий цвет, благодаря 113 светодиодных кольцеобразным светильникам.

В воскресенье «Зенит» победил «Спартак» в матче 26-го тура 3:2, в пятый раз подряд став чемпионом России.

источник:
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